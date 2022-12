Profiel • 16:25 Idealistische tabaksverkoper heeft de schijn tegen Timothy Majoor Philip Morris-ceo Jacek Olczak haalde eind vorige maand Swedish Match binnen, fabrikant van aanstekers en het onder scholieren populaire snus. De aankoop past in de toekomstvisie van de onlangs aangetreden Olczak: een rookvrije - maar niet tabaksvrije - wereld.

