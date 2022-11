Profiel • 15:56 Pitbull John Ray gaat op jacht voor de schuldeisers van cryptobeurs FTX Alex Ruitenbeek John Ray III maakte naam als bewindvoerder bij Enron, het grootste faillissement ooit in de VS. Nu wacht de man 'die nooit loslaat' een nieuwe miljardenzaak, bij de failliete cryptobeurs FTX.

