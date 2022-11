Grondstoffen • 15:14 Lithium schudt Frankrijks mijnverleden wakker Kleis Jager Een mijn bij het Franse dorpje Échassières kan Europa’s grootste bron van lithium worden. De weerstand tegen mijnbouw is hier minder groot dan elders. En er is genoeg van het ‘witte goud’ om jaarlijks 700.000 auto’s van batterijen te voorzien.

