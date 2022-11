Is Johnson & Johnson nou failliet of niet?

Farmaconcern Johnson & Johnson parkeert alle claimrechtszaken bij een speciaal daarvoor opgerichte dochteronderneming. Daarmee is het af van de onzekerheid over de hoogte van de totale schadevergoeding in de babypoederzaak. Binnen enkele dagen vroeg het nieuwe bedrijf faillissement aan. De rechter buigt zich nu over de vraag of de zogenaamde Texas two-step legaal is.