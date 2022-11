Interview • 15:00 IJsbaas Unilever: ‘We hebben nog steeds veel plannen voor Ben & Jerry’s’ Julia Cornelissen De kersverse directeur van de ijsdivisie van Unilever heeft meteen veel op zijn bordje, zoals het conflict met Ben & Jerry’s over de verkoop van ijs in de bezette Palestijnse gebieden. 'We gaan het merk niet verkopen', zegt Matt Close in een video-interview vanuit Londen.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen