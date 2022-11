Woningmarkt • 16:59 Huizenbeleggers woedend op De Jonge: 'Ik voel me bedreigd' Nelleke Trappenburg Erik van Rein Particuliere vastgoedbeleggers blijven normaal liever onder de radar, maar de opeenstapeling van kabinetsmaatregelen maakt hen ziedend. Duizend man trakteerden woonminister Hugo de Jonge donderdag op boegeroep. 'De volgende stap is dat we naar Den Haag gaan, net als de boeren.'

