Tegenslag • 06:00 'Zonder die kanker was ik waarschijnlijk gewoon doorgestoomd' Hilda Bouma Workaholic Inge Ligthart was vol vertrouwen dat het goed zou komen met de kanker die bij een routinecontrole onverwacht in haar borstkas bleek te huizen. Ze wilde alweer aan het werk in haar geliefde reclamevak, maar toen kwam de man met de hamer alsnog.

