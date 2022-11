Energie • 13:13 Mysterieus 'bedrijf' probeerde op Bonaire heimelijk 350.000 vaten olie door te verkopen Carel Grol Ruim anderhalf jaar geleden ging de Bonaire Petroleum Corporation failliet. De opgeslagen olie werd geveild. Alleen werd voor tank 1907 nooit betaald. De olie werd ook niet afgenomen, maar wel doorverkocht. Totdat de curator ingreep.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen