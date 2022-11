Podcast • 05:00 Dagkoers: Het prijsplafond kan veel en veel slimmer Van onze redacteur Begin je dag met de podcast Dagkoers van Het Financieele Dagblad. Binnen een kwartier brengen we je op de hoogte van wat er speelt in de wereld van het FD.

Het energieprijsplafond blijkt nogal een hersenbreker te zijn voor klimaatminister Rob Jetten. De vrees is dat met het huidige systeem van omzet compensatie zal leiden tot hogere prijzen en overwinsten. Ron Stoop van ESB vertelt wat hoe dat voorkomen had kunnen worden. Het bestuur van de Italiaanse voetbalclub Juventus moest vertrekken vanwege een onderzoek naar boekhoudfraude. Ook de voorzitter van de club Andrea Agnelli, die ook de eigenaar is, heeft zijn positie ter beschikking gesteld. Lees ook Boekhoudfraude tackelt Juventus-bestuur