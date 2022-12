Podcast • 05:00 Luister naar aflevering 7 van onze podcastserie Achter Gesloten Deuren Van onze redacteur

Wat is er gebeurd met de Twentse multimiljonair Gerard Sanderink? Hoe kon een ondernemer die jarenlang onverstoord bouwde aan een imperium van zo'n 15.000 medewerkers, betrokken raken bij een reeks conflicten waarin ook zijn bedrijven Strukton en Centric werden meegesleept? Je hoort het in het eerste seizoen van de FD-podcast Achter Gesloten Deuren. In zeven afleveringen nemen Paulien Sewuster, Stijn van Gils en Joris Polman je mee in de gebeurtenissen die leidden tot talloze rechtszaken, een uit de hand gelopen beslaglegging, Kamervragen en het opstappen van De Nederlandsche Bank als klant. En uiteindelijk: het op afstand zetten van Sanderink van zijn eigen IT-bedrijf Centric, door de Ondernemingskamer. Kortom, een nauwkeurige reconstructie van wat zich voordeed achter gesloten deuren. Luister ook naar Achter Gesloten Deuren via: Spotify Apple Podcasts Google Podcasts RSS Lees ook FD-podcast uitgeroepen tot beste podcast van het jaar