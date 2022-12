Kaviaar kweken is een kwestie van geduld en tot 1600 kunnen tellen

Het Chinese bedrijf Kaluga Queen is de grootste producent van kaviaar in de wereld. Van een start-up veroverde het in ruim tien jaar tijd een derde van de markt. Toch is het een sector die juist tijdrovend is, zo blijkt uit een bezoek aan een van de kwekerijen in Qiandao.