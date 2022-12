Rechtszaak • 10:00 Na claim van €1 mln is vraag of lang ingevroren bosbessen hun waarde verliezen Carel Grol Een compressor uit 1979 ging kapot, waardoor een vrieshuis uitviel. Honderdduizenden kilo's aan bosbessen raakten beschadigd. Maar de claim van €1 mln werd betwist: de vruchtjes waren al jaren ingevroren.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen