Zorg • 14:54 Apothekers en verzekeraars kruisen degens over vergoeding, stakingen dreigen Maarten van Poll Richard Smit Na jaren van prijsdruk worden apothekers komend jaar driedubbel getroffen. Dat dreigt ten koste te gaan van de kwaliteit van zorg, zeggen ze. 'Apothekers zullen niet snel op de barricaden springen. Als ze toch tot actie overgaan, is dat een teken.'

