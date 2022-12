Reportage • 12:18 Hoe een Kampens familiebedrijf met sigaren begon en nu papieren rietjes maakt Orla McDonald Veel bedrijven staan voor een cruciale omslag, zoals van fossiel naar duurzaam. Zij kunnen leren van tabaksbedrijven, een sector die al langer passé lijkt. Familie Van der Sluis werd groot met het maken van machines voor sigaren en sigaretten. De jongste generatie gebruikt die kennis voor het maken van papieren rietjes. Hoe gooi je als onderneming het roer om?

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen