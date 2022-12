Podcast • 05:00 Dagkoers: Waarom Netflix misschien op zwart gaat Van onze redacteur Begin je dag met de podcast Dagkoers van Het Financieele Dagblad. Binnen een kwartier brengen we je op de hoogte van wat er speelt in de wereld van het FD.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Pensioenfonds ABP kocht in de eerste helft van dit jaar aandelen in minstens tien olieconcerns, terwijl het vorig jaar nog aankondigde om helemaal te stoppen met investeringen in fossiele brandstoffen. Dat heeft volgens pensioenenredacteur Puck Sie een technische reden: het fonds voor ambtenaren, leraren en politieagenten koopt aandelen in zogenoemde beleggingspools. Netflix gebruikt een technologie voor zijn video's waar softwarebedrijf DivX een octrooi op zou hebben, maar de streamingsdienst betaalt daar niet de licentie voor. DivX is daarom naar de Duitse rechter gestapt en heeft daar al gelijk gekregen. Techredacteur Stijn van Gils legt uit waarom de zaak nu ook voor de Nederlandse rechter komt. Na ING en ABN Amro is nu ook de Rabobank onderwerp van een strafrechtelijk onderzoek. Dat het Openbaar Ministerie daar pas nu aanklopt, wekt verbazing in de financiële sector. Bankenredacteur Rutger Betlem vertelt dat door het onderzoek ook oud-bestuurders van de bank strafrechtelijk vervolgd kunnen worden. Lees ook ABP belooft fossielvrij te worden, maar koopt olieaandelen bij Duitse octrooistrijd brengt Netflix voor Amsterdamse rechter Weer een bankenonderzoek, weer bungelende bestuurders Luister ook naar Dagkoers via: Spotify Apple Podcasts Google Podcasts RSS image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml