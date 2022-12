12:00 Nieuw duo moet AkzoNobel weer laten glanzen Pieter Couwenbergh Edwin van der Schoot De ster van AkzoNobel, een van de grootste verf- en chemiebedrijf ter wereld, verbleekt. Twee winstwaarschuwingen op rij, sombere marktvooruitzichten en de beurskoers die terug bij af is, voeden speculaties over de toekomst van het bedrijf. De ceo houdt het na vijf jaar voor gezien en de president-commissaris stapt tussentijds op. Het FD inventariseerde vijf problemen waar beoogd nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen, Ben Noteboom en de kersverse Franse topman Grégoire Poux-Guillaume hun tanden in kunnen zetten.

