Profiel • 16:59 Erfgenamen Arnault mogen het samen uitvechten Kleis Jager In het luxeconcern LVMH krijgen de vijf kinderen van Bernard Arnault allemaal een kans, maar uiteindelijk is er maar plaats voor één président-directeur général. Zoon Antoine zette deze maand een grote stap: hij werd algemeen directeur van Christian Dior SE, de holding die de hoeksteen is van LVMH.

