Beeld: FD Studio

De weekendeditie van Het Financieele Dagblad heeft donderdag de titel European Newspaper of the Year gewonnen in de categorie 'Weekly'. Met het in april gelanceerde zaterdagkatern Voor.kennis won FD Weekend de special recognition van de vijftienkoppige jury. 'Met Voor.kennis wordt de weekendkrant van de toekomst nu al gedrukt', stelt het juryrapport.

Het is de tweede keer in korte tijd dat het FD een van de hoofdprijzen binnensleept bij deze jaarlijkse competitie, waaraan dit jaar 138 Europese kranten uit 22 landen meededen. Vier jaar geleden werd de in september 2018 doorgevoerde vernieuwing van de dagkrant uitverkozen tot European Newspaper of the Year.

De trend naar een meer ontspannen weekendkrant tekent zich af in veel Europese landen, maar volgens de jury tilt het FD-katern Voor.kennis deze ontwikkeling 'naar een hoger niveau'. Het katern is geniet en na het drukken bijgesneden waardoor het ontwerp net als bij magazines tot op de randen van het papier kan worden doorgevoerd.

FD-hoofdredacteur Perry Feenstra noemt het 'geweldig' dat de nieuwe weekendkrant direct in de prijzen valt. 'FD Weekend onderscheidt zich duidelijk van andere weekendkranten in het strakke design en de rijke afwerking', zegt hij. De FD-redactie werd bij de vernieuwing van Voor.kennis bijgestaan door de Britse ontwerper Mark Porter, die al sinds 2007 betrokken is bij diverse innovaties van Het Financieele Dagblad.

De belangrijkste overige prijzen in de Europese krantencompetitie gingen dit jaar naar de Belgische krant De Morgen (categorie ‘Nationaal’) en de Noorse krant Bergens Tindende (‘Regionaal’).