Tegenslag • 10:00 'Die twee streepjes op de zwangerschapstest geven geen enkele zekerheid' Loeka Oostra In totaal was ze 55 weken zwanger, maar Judith Taanman-Veenstra (43) en haar partner hebben nog steeds geen kindje. Na een serie miskramen werd de prijs te hoog voor de zelfstandig hr-adviseur. 'Toen ik het losliet, voelde ik me bevrijd.'

