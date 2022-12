Diner met het FD • 06:00 Vastgoedtycoon Cor van Zadelhoff: 'Geloof het of niet, maar gebouwen praten met mij' Joris Polman Op zijn 84e is Cor van Zadelhoff tóch weer in de makelaardij gestapt. De revenuen steekt hij niet langer in eigen zak: ze gaan naar goede doelen. 'Ik ben een geweldige mazzelkont.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen