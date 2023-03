11:40 Deliveroo is weg, maar blijft werkend Nederland bezighouden Elfanie toe Laer Na een lange juridische strijd velt de Hoge Raad vrijdag het finale oordeel: waren of de bezorgers die voor Deliveroo rondfietsten zelfstandigen of tóch werknemers? Voor ondernemers staat er financieel veel op het spel.

