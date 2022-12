Profiel • 17:10 Emile van der Staak kookt om de planeet te redden Hilda Bouma Druk bezig met de kerstboodschappen? Weet dan: de trend in fine dining is plantaardig. De Nederlandse chef-kok Emile van der Staak loopt daarbij wereldwijd voorop. Zijn bouillon van de Chinese mahonieboom leverde hem dit jaar twee Michelinsterren op.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen