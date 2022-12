Podcast • 05:00 Dagkoers: Eindelijk eens goed nieuws van Philips Van onze redacteur Begin je dag met de podcast Dagkoers van Het Financieele Dagblad. Binnen een kwartier brengen we je op de hoogte van wat er speelt in de wereld van het FD.

Na de problemen met apneu-apparaten zat Philips in een diepe crisis. Nu heeft het bedrijf vijf laboratoria zijn beademingsapparaten laten onderzoeken. Uit de resultaten blijkt dat het gebruik van de omstreden eerste generatie Dreamstation-modellen waarschijnlijk niet leidt tot merkbare gezondheidsschade. Maar volgens onderzoeksjournalist Johan Leupen zijn beleggers nog niet helemaal gerust. Vandaag staan boze Triodos-beleggers tegenover de top van de groene bank bij de Ondernemingskamer. Zij willen een onderzoek naar het beleid bij Triodos dat heeft geleid tot het abrupt stoppen met de handel in certificaten van aandelen. Algemeen verslaggever Pieter Couwenbergh legt uit dat de bank tot op het laatste moment heeft geprobeerd om de zitting te voorkomen. Tata Steel staat donderdag voor de rechter in een strafzaak. Het bedrijf zou hebben gehandeld in strijd met vergunningen, waardoor er stof en ertsen zijn verspreid. Daarnaast wordt het staalbedrijf verdacht van het lozen van afvalwater in oppervlaktewater. Rechtbankverslaggever Carel Grol vertelt dat er ook nog een groter onderzoek naar Tata Steel loopt, waarbij ook de rol van de leidinggevenden binnen de bedrijven wordt onderzocht. Lees ook Philips wint op de beurs na presentatie positieve testresultaten apneu-apparaten Waar gaat de ruzie bij Triodos over? Tata Steel voor strafrechter om zwarte sneeuw en lozen afvalwater