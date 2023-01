12:12 Hoe onder sancties geplaatste Russen alsnog geld persen uit een Nederlandse firma Sonny Motké Joris Polman Een onder sancties geplaatste Russische systeembank, een vermeende Arabische stroman en een 'schijntransactie' van €468 mln. Rond een multinational met een administratiekantoor in Amsterdam speelt zich een corporate thriller af. Russen hopen met een omstreden transactie honderden miljoenen uit Fortenova te persen. En het lijkt erop dat niemand ze kan tegenhouden.

