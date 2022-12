Interview • 17:05 'Het gemopper was dit keer oorverdovend' Pieter Couwenbergh De code voor goed ondernemingsbestuur is geactualiseerd. Gemakkelijk ging het niet, zegt Pauline van der Meer Mohr, voorzitter van de commissie die deze meetlat voor de Nederlandse bestuurskamers tegen het licht hield. 'Er is legitieme angst te worden opgeknoopt als de eigen duurzaamheidsdoelen niet worden gehaald'.

