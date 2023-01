06:00 Bessel Kok: ‘Ik zie niet meer zoveel leuke ceo’s rondlopen’ Sandra Olsthoorn Vrolijke chaos kenmerkte de carrière van ondernemer en topbestuurder Bessel Kok. In een zojuist verschenen biografie zijn de mooiste verhalen en de smakelijkste anekdotes uit zijn kleurrijke bestaan opgetekend. ‘Ik vind alles interessant. En ik verveel me snel.’

