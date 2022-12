16:08 Ondernemer Ketting verlaat Rusland na maanden noodhulp aan Oekraïne Maureen Blankestijn Ruim twintig jaar lang was Jeroen Ketting ondernemer in Rusland. Hij hechtte zich aan het land waar hij zijn levens- en zakenpartner Svetlana Shishakova ontmoette. Tot Rusland in februari Oekraïne binnenviel. Ketting stortte zich op noodhulp aan Oekraïne en stuurde ruim vijftig vrachtwagens en duizend houtkachels.

