Analyse • 10:00 Bouwplannen overheid in gevaar: 'Onzekerheid maakt investeren niet meer aantrekkelijk' Erik van Rein Nelleke Trappenburg Woonminister Hugo de Jonge wil dat er nog deze kabinetsperiode 100.000 nieuwe huizen per jaar bijkomen. Ondertussen vallen bouwprojecten door het hele land stil bij gebrek aan kopers. Beleggers zijn terughoudend door de hogere rente en de nieuwe huurregels. Ook particuliere huizenkopers haken af.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen