Na Gerrit Zalm, Joop Wijn en Chris Vogelzang is nu ook voormalig bestuursvoorzitter van ABN Amro Kees van Dijkhuizen als verdachte aangemerkt in het onderzoek naar overtredingen van de antiwitwaswet door de bank. Volgens onderzoeksjournalist Bart Mos lijkt het erop dat het strafrechtelijk onderzoek is uitgebreid naar de jaren 2017 tot en met 2019, terwijl het zich eerder richtte op de jaren 2014 tot en met 2016.

Laadpalenbedrijf EVBox heeft met meer kwaliteitsproblemen te maken dan tot nu toe bekend was. Uit het jaarverslag over 2021 blijkt dat er miljoenen extra opzij zijn gezet voor het afkopen van problemen met klanten. Redacteur zakelijke dienstverlening Martijn Pols vertelt dat de accountant speciale aandacht vestigde op deze garanties en claims in het jaarverslag.

Commerciële radiozenders moeten komend jaar op hun eigen vergunning bieden. De rechter bepaalde in een hoger beroep dat de FM-vergunningen komend jaar via een veiling opnieuw verdeeld moeten worden. Redacteur technologie en innovatie Jeroen Piersma legt uit dat dit vooral voor Talpa slecht nieuws is.