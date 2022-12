Liveblog • 10:18 Live: Certificaathouders en Triodos voor de Ondernemingskamer Rutger Betlem Pieter Couwenbergh Boze beleggers in Triodos Bank kunnen al bijna drie jaar niet bij hun geld. Zij willen weten wat de bank de afgelopen jaren gedaan heeft om hun belangen te beschermen. En vragen de Ondernemingskamer om een oordeel over het gevoerde beleid.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen