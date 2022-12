10:00 Hoe het kunstje mislukte bij prijsstunter Vliegtickets.nl Richard Smit Otravo, moederbedrijf van Vliegtickets.nl en WTC.nl, moest een Europese grootmacht worden. Investeerder Waterland had zoiets al vaker gedaan. Maar de ticketprijsstunter kon zich niet herstellen van de klap van de coronatijd. Toch waren er al eerder tekenen dat het mis ging. Ticketsites zijn centenhandel geworden.

