Analyse • 13:00 China's miljardenjacht op Indonesisch nikkel Yudith Ho Eko Listiyorini China investeert miljarden in de nikkelwinning en -verwerking in Indonesië. Het materiaal is belangrijk voor de productie van accu's en Peking wil de grondstof daarom veiligstellen. Indonesië wil profiteren van de Chinese inbreng en kennis om ook zelf producten te gaan maken. Maar niet iedereen is enthousiast.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen