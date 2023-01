06:00 Supermarkterfgenaam Jonas Linders: 'We wilden niet strijdend ten onder gaan' Jan Braaksma Julia Cornelissen Na bijna zestig jaar komt een einde aan Jan Linders als zelfstandig supermarktmerk. De Limburgse keten gaat door als franchisenemer van Albert Heijn; een besluit dat aanvankelijk zorgde voor tweespalt binnen de familie Linders. 'Het waren emotionele en intense gesprekken aan de keukentafel.'

