Interview • 14:01 Deutsche Post DHL-bestuurder: 'China blijft essentieel, maar verliest in pandemie aan belang' Gerben van der Marel De Nederlander Oscar de Bok doorziet als bestuurder van Deutsche Post DHL de verstoorde vervoerstromen in de economie. Voor de grootste wereldwijde logistieke dienstverlener van de wereld is de disruptie een goudmijn.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen