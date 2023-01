Interview • 19:16 Topman Lynk & Co: 'De auto-industrie is absoluut niet duurzaam' Pien van Engen Pieter Lalkens De auto-industrie doet in zijn ogen al honderd jaar hetzelfde: auto's maken, verkopen en onderhouden. Met Lynk & Co wil ceo Alain Visser met deelauto's een revolutie teweegbrengen in de sector. 'We hebben geen autoverkopers in dienst.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen