Tegenslag • 06:00 'Ik ging het gevecht aan met een industrie waarin miljarden omgaan' Grieteke Meerman Marcel van Wing bracht een margarine op de markt met een alternatief ingrediënt voor palmolie. Hij maakte machtige tegenstanders wakker. De tegenwerking was groot. 'Het heeft me geraakt, maar ook getergd. Ik dacht: ik zal ze pakken ook.'

