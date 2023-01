06:00 Center Parcs verdient na reddingsoperatie weer geld Richard Smit Voor Pierre & Vacances, het moederbedrijf van Center Parcs, was 2022 het jaar van de ommekeer. Een loodzware last van schulden en van de coronacrisis is afgeschud. Voor het eerst in tien jaar maakt het bedrijf weer winst.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen