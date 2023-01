Analyse • 11:30 Chatbots kunnen het Google lastig gaan maken Julia Love ChatGPT en andere start-ups willen met artificiële intelligentie het zoeken op internet veranderen. De bedreiging voor het onaantastbaar geachte Google is zorgwekkend, zeggen experts. 'Je hebt geen honderden miljoenen dollars meer nodig om Google te verslaan.'

