Reportage • 12:15 De Eurostar vertrekt naar Londen met ruim 600 lege stoelen, elke rit Jan Verbeek De Eurostar zou voor zakenreizigers en toeristen hét alternatief moeten zijn voor vliegen naar Londen. Maar de directe treinen vertrekken elke dag vanuit Amsterdam met acht van de zestien coupés onbezet. Ook de komende jaren blijft het aanmodderen. Een reportage.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen