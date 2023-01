14:00 Snelle groei onlinegokmarkt baart verslavingsexperts zorgen Jeroen Piersma Martijn Pols Een nieuwe wet moest Nederlandse gokkers weghalen bij illegale aanbieders, zonder het gokken aan te moedigen. Of dat gebeurt, is volgens experts maar de vraag. Het kabinet scherpt de regels alvast aan.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen