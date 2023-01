12:08 De drie hordes die private equity moet nemen in 2023 Gijs den Brinker Vorig jaar verschenen er wolken aan de hemel van private equity. En die zijn dit jaar zeker nog niet weg. Drie grote hobbels die private equity dit jaar zal tegenkomen. Investeerders moeten de mouwen weer opstropen.

