Podcast • 05:00 Dagkoers: Waarom je boodschappen te duur zijn Van onze redacteur Begin je dag met de podcast Dagkoers van Het Financieele Dagblad. Binnen een kwartier brengen we je op de hoogte van wat er speelt in de wereld van het FD.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Proprt Homes werd omschreven als een sympathiek initiatief om starters te helpen die te weinig vermogen hadden om zelf een huis te kopen. Nu is het vastgoedbedrijf failliet verklaard. Volgens de financier zijn er documenten vervalst en volgens de curator zijn er beschuldigingen van fraude, vertelt onderzoeksjournalist Bart Mos. Supermarkten zeggen dat de prijzen van onze dagelijkse boodschappen lager kunnen, maar dat ze hinder ondervinden van fabrikanten als ze slim over de grens willen inkopen. Europaverslaggever Han Dirk Hekking legt uit dat producenten niet willen dat producten die in het ene EU-land zijn ingekocht, in een ander EU-land verkocht worden. Lees ook 'Fris alternatief' voor huisjesmelkers failliet na beschuldiging fraude Luister ook naar Dagkoers via: Spotify Apple Podcasts Google Podcasts RSS image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml image/svg+xml