Een groep van vijf Nederlandse investeerders koopt een belang in LioniX. Het Enschedese fotonicabedrijf werd in 2018 nog verkocht aan een Koreaans concern. Sandra Olsthoorn volgt de chipsector legt uit dat er vanuit Den Haag veel ambitie is om de fotonische industrie hier te laten groeien.

Netflix heeft een belangrijke overwinning geboekt bij de Nederlandse rechter. De eis tot handhaving van een Duits octrooi is afgewezen. Techredacteur Stijn van Gils vertelt dat de juridische strijd zowel Netflix als tegenpartij DivX veel geld kost.

Voormalig premier Andrej Babis was lang verdachte in een fraudezaak in Tsjechië. Gisteren werd hij door de rechter vrijgesproken. Europaverslaggever Han Dirk Hekking verwacht niet dat deze vrijspraak Babis gaat helpen in zijn strijd om het presidentschap.