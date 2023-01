Goldman Sachs is begonnen met zijn grootste ontslagronde sinds de kredietcrisis. Daarbij verliezen 3200 medewerkers hun baan. Ook gaat de bank, die veel last heeft van de teruggelopen activiteit bij zijn fusie- en overnamepraktijk, andere uitgaven terugdringen, vertelt onze correspondent Lennart Zandbergen vanuit New York.

Innovatiedistricten schieten in heel Nederland uit de grond. Het concept waaide over uit de VS, waar in steden als Boston en New York innovatieve bedrijvigheid plaatsvindt, midden in het stadshart. In Nederland is het soms niet meer dan een mooie naam voor stadsvernieuwing, ontdekte redacteur Marceline Bresson.