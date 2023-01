17:43 Europese bedrijven maken zich zorgen nu VS vol inzetten op verduurzaming industrie Pien van Engen Orla McDonald Het antwoord van de Europese Unie op de Amerikaanse Inflation Reduction Act moet daadkrachtig zijn en snel ingevoerd worden, zeggen Nederlandse bedrijven. Anders verliest de groene industrie in Europa van de VS.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen