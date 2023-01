15:16 Bedrijfsleven schiet in kramp over zorgplicht voor toeleveranciers en klanten Cor de Horde Pieter Couwenbergh Het Nederlandse bedrijfsleven is in rep en roer over een Haagse initiatiefwet die hen dwingt misstanden in hun productieketens aan te pakken. Boskalis-topman Peter Berdowski dreigt (opnieuw) uit Nederland te vertrekken met zijn bedrijf. Is de ophef wel terecht nu omringende landen en Brussel met hetzelfde bezig zijn?

