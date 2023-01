Analyse • 06:02 De koersval van $860 mrd van Tesla heeft vele oorzaken Esha Day Zelfs de koersdalingen bij Tesla zijn spectaculair. De strapatsen van ceo Elon Musk en het tegenvallers bij de levering van voertuigen maken beleggers zenuwachtig, al blijven de groeiverwachtingen goed. 'Het blijft een aandeel voor optimisten.'

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen