Analyse • 15:16 Advocaten voorzien meer rechtszaken met komst één Europese patentenrechtbank Edwin van der Schoot Het aanvechten van inbreuk op octrooi- en patentrecht wordt binnenkort een stuk eenvoudiger met de komst van één pan-Europese rechtbank. Dat zal leiden tot een spervuur aan octrooizaken, ook in ons land, denken gespecialiseerde advocaten, omdat het zogeheten Unified Patent Court (UPC) deels vanuit Nederland gaat opereren.

