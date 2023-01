Profiel • 15:59 Tom Zhu sjouwt desnoods met emmers op het dak bij Tesla Alex Ruitenbeek Elon Musk lijkt door te hebben dat hij zijn Tesla heeft verwaarloosd. De grote man van Tesla China, Tom Zhu, neemt nu de dagelijkse leiding wereldwijd over bij de bekendste producent van elektrische auto's.

image/svg+xml Deel via WhatsApp image/svg+xml Deel via Twitter image/svg+xml Deel via Facebook image/svg+xml Deel via LinkedIn image/svg+xml Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Lees direct het artikel Gratis proberen Maak eenvoudig een account aan E-mailadres Gebruik een geldig e-mail adres, bv uwnaam@voorbeeld.nl Ga verder OF Bekijk onze abonnementen Bent u abonnee of heeft u al een FDMG-account? Inloggen