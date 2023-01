Analyse • 11:27 Europa heeft genoeg te bieden tegenover klimaatsteun Amerika Orla McDonald De stemming tussen de Europese Unie (EU) en de Verenigde Staten (VS) is bekoeld sinds Amerika op protectionistische wijze zijn economie verduurzaamt. Enkel industrie die in Amerika produceert profiteert van duurzame subsidies. Europa vreest dat bedrijven vertrekken, maar die zorgen zijn overdreven, zeggen experts en bedrijven tegen het FD.

